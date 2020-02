Les mini-consoles Tiger de retour, et ça commence avec Sonic 3 !

Les consoles portables Tiger sur le retour

Source : The Verge

Le géant Hasbro vient d'annoncer officiellement le retour des petites consoles portables à écran LCD de chez Tiger. Dans les années 80/90, ces dernières étaient très populaires et permettaient de se plonger, notamment, dans les univers de, ou encore de l'indémodable Mega Man , avec les opus 2 et 3.Aussi, dans le courant du printemps 2020, il sera possible de (re)mettre la main sur quatre nouvelles consoles, chacune incluant un jeu «». Le line-up, comprend donc, sans oublier un certain le grand absent de la Mega Drive Mini... ).Chaque modèle sera affiché au tarif de 14,99 dollars (et fonctionnera avec deux piles AA), et si pour l'heure seulement quatre modèles ont été annoncés, on imagine que Hasbro étoffera régulièrement son catalogue de petites consoles Tiger. Avis aux fans donc !