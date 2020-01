Le Japon souhaite, à son tour, limiter le temps de jeu des mineurs

Limiter le jeu pour favoriser la réussite scolaire

Source : GamesIndustry

Après que la Chine a déjà mis en place des mesures de contrôle d'identité pour réguler (entre autres) le temps de jeu des mineurs , la province de Kagawa au Japon songe à son tour à mettre en place un texte visant à limiter le temps de jeu.Désireux de limiter l'impact du jeu vidéo, mais aussi des smartphones et des réseaux sociaux, sur la réussite scolaire des moins de 14 ans, le texte viserait à demander aux parents de réguler le temps de jeu de leurs enfants. Serait ainsi évoqué une heure par jour en semaine, et une heure et demie par jour le week-end. Il sera également demandé aux plus jeunes de cesser toute forme d'activité vidéoludique à 21 heures.À l'heure actuelle, cette mesure devrait se limiter à Kagawa, mais elle pourrait rapidement être adoptée dans tout le pays. À noter que les japonais devraient être invités prochainement à donner leur avis sur ce nouveau texte.