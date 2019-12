Longtemps introuvable, le jeu Blade Runner est de retour via GOG (et les graphismes font rêver)

© GoG

Jouer à Blade Runner sur PC est à nouveau possible... et ce n'était pas gagné

Un jeu que l'on pensait « perdu dans le temps, comme des larmes sous la pluie »

Lede Westwood Studios déboule, plus de vingt ans après son lancement original, sur GoG. La nouvelle est le fruit d'un effort de longue haleine alors qu'en 2003 Westwood annonçait avoir perdu le code source du jeu, compromettant dès lors toute perspective de réédition digitale officielle. Pour parvenir à intégrer ce titre de légende à leur catalogue, les polonais de GoG se sont appuyés sur les efforts d'une équipe de passionnés.Deux obstacles barraient en effet la voie à une réédition du titre en dématérialisé. Le premier était d'ordre pratique : le code source ayant été perdu, les joueurs désireux de joueur àdevaient donc trouver une copie physique du jeu (de plus en plus rare) ou bien se tourner vers une version craquée, proposée sous le manteau. Il était donc compliqué pour un acteur officiel de parvenir à rééditer le soft de la Virgin Interactive.Le second obstacle était plutôt d'ordre technologique : difficile de faire fonctionner un jeu vieux de plus de vingt ans sur un PC moderne. Deux obstacles qui ont pu être dépassés grâce au dur labeur d'un collectif de développeurs . Suite à un effort communautaire , un outil d'émulation baptisé ScummVM a pu être adapté cet été au titre. Suffisamment stable, ce dernier permettait finalement, en octobre dernier, de lancer sans encombre Blade Runner sur des machines actuelles.Reste que le jeu demeurait toujours difficile à trouver. Comme l'indique GoG dans un long billet de blog , il aura fallu huit années de travail à l'équipe de développeurs pour recompiler et reconstruire le jeu à partir de copies physiques (faute de code source). Un travail de titan qui a porté ses fruits tandis que les droits de réédition du jeu étaient négociés avec succès auprès de l'Alcon Interactive Group pour une commercialisation sur GoG. Une chouette histoire et un morceau de patrimoine vidéoludique sauvé des oubliettes.Comme l'indique, lede Westwood Studios avait été très apprécié au moment de sa sortie pour sa grande fidélité vis-à-vis de l'esthétique du film éponyme de 1982 (adaptation libre du romande Philip K. Dick).Le jeu introduisait un nouveau personnage principal, Ray McCoy, un blade runner de la police de Los Angeles chargé d'enquêter sur des scènes de crimes et de traquer des réplicants, mais incluait néanmoins les voix de certains acteurs du film, dont celles de Sean Young et James Hong.Blade Runner, le jeu, est disponible depuis peu sur GoG pour un peu plus de huit euros