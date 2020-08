DiRT 5 retarde sa sortie du 9 au 16 octobre et promet une mise à jour gratuite vers les versions next gen

DiRT 5 : sortie repoussée au 16 octobre

Dans un tweet, le compte officiel du jeu annonce le report de la sortie du 9 au 16 octobre. Une petite semaine de rab donc, qui ne donne pas franchement matière à s’inquiéter. On imagine que sont surtout en cause des petits problèmes logistiques.

De plus, Codemasters rappelle que tous les pilotes enthousiastes ayant précommandé l’Amplified Edition (89,99 €) bénéficieront toujours de trois jours d’accès anticipé au jeu. Pour eux, DiRT 5 sera donc disponible le 13 octobre contre le 6 octobre initialement promis.

Dans le même temps, l’éditeur a précisé ses plans concernant les versions PS5 et Xbox Series X du jeu de courses. Si d’autres, et notamment Take Two, envisagent de faire payer plus cher les versions next gen d’un même jeu, Codemasters promet qu’une mise à jour gratuite permettra à tous les possesseurs de DiRT 5 de bénéficier des optimisations PS5/Series X.