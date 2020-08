Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 repoussé à 2021

C'est au travers du communiqué ci-dessus, publié sur Twitter, qu'Andy Kipling d'Hardsuit Labs et Jacok Munthe de Paradox Interactive ont confirmé la nouvelle. Sans entrer dans les détails du pourquoi de ce report, les deux compères évoquent simplement des « standards de qualité et l'ambition des équipes » pour justifier ce report.

Ils précisent également que des informations seront communiquées ultérieurement à propos de la nouvelle fenêtre de sortie. Notons simplement qu'il s'agit du second report pour Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, dont la sortie était initialement fixée à mars 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.