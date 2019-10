GOG fête ses 11 ans... et fait des promos, évidemment !

Des équipes généreuses

Source : GOG

Lancée en 2008, GOG propose des jeux sans DRM et s'est forgée une renommée mondiale en remettant en vente des titres ayant disparu des rayons au fil du temps. Afin de célébrer cet héritage, la boutique a décidé de mettre en ligne des promotions dans le but de remercier la fidélité des joueurs. Quelques surprises sont à l'ordre du jour.En effet, spécialement pour l'occasion, plusieurs jeux sont à nouveau proposés à la vente après des années d'absence. C'est par exemple le cas du FPS d'Ubisoft XIII, qu'il est possible d'acheter pour 5,99€. Cette adaptation de la bande dessinée aura droit à un remake sur les consoles actuelles en 2020. D'autres titres font aussi le grand retour comme(3,79€),(10,99€),(7€) ou encore le FPS(12,79€). Ces prix sont valables jusqu'au 10 octobre 15h00.Ce n'est pas tout puisque des jeux sélectionnés par l'équipe de GOG sont également en promotion jusqu'au 7 octobre à 15h00, heure de Paris. Nous y trouvons par exemple(14,99€),(15€),(15€) ou encore(13,79€).