World Of Warcraft : l'auteur présumé de l'attaque DDoS a été arrêté

L'auteur avait annoncé l'attaque sur... Twitter

Source : Bitdefender

L'enquête au sujet de cette attaque a semble-t-il bien avancé puisque le principal suspect aurait été arrêté, comme l'annonce le studio sur son forum officiel.Se vanter de la préparation d'une attaque DDoS n'est jamais une bonne idée. Or, le principal suspect dans cette affaire avait annoncé son plan sur le réseau social Twitter : et si son compte à rapidement été désactivé, des joueurs de World of Warcraft avaient eu le temps de faire remonter l'information à Blizzard.Aussi les informations relevées auraient permis aux autorités concernées d'identifier le pirate derrière le pseudo UKDrillas, et de l'arrêter, comme l'explique Blizzard dans un communiqué disponible sur ses forums.».Et la sanction pourrait être très lourde pour l'auteur de ces attaques, punies plutôt sévèrement par la justice, en particulier ces dernières années.