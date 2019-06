Un nouveau Need for Speed sortira en fin d'année

Un quart de siècle, ça se fête !

Une annonce et rien de plus

La franchise créée en 1994 fêtera ses 25 ans cette année et pour célébrer l'événement,a officialisé unqui déboulerasur toutes les machines. Dans un long post sur le site de l'éditeur, Ben Walke est revenu sur l'histoire de la licence en interpellant directement la communauté avide de sensations fortes.Malheureusement, nous devrons nous contenter de cela pour le moment. Nous n'avons pas plus d'informations sur le contenu de cet épisode ou même la moindre image de gameplay, à seulement quelques mois de sa sortie. Plus intriguant encore,mais un peu plus tard.Rappelons que les trois derniers titres en date, soit, lede 2015 etn'ont pas vraiment convaincu. Ainsi,devra mettre les bouchées doubles pour reconquérir l'industrie et le public avec une saga qui a montré ses limites par le passé.