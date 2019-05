Sony détaille ses Days of Play avec une PS4 exclusive et une vague de promotions

Une PS4 exclusive pour les fans

Le bon moment pour compléter votre collection

Source : PlayStation Blog

C'est en parallèle duque se dérouleront les. Ces journées spéciales débuteront le. Cette célébration annuelle a pour but de récompenser les joueurs pour leur soutien en multipliant lessur les titres les plus appréciés du moment. Comme chaque année,a préparé une petite surprise que nous avions déjà pu apercevoir lors du dernier State of Play en date.En effet, dès le 7 juin 2019, unesera disponible à l'achat pour 299,99€. Cette machine arbore un coloriset les logos emblématiques de la marque sur sa façade. Elle est accompagnée d'une manette sans filainsi que d'un disque dur 1 To. Il ne sera possible de l'acheter, les collectionneurs devront donc se presser pour en obtenir une avant que les prix n'explosent sur eBay.Durant ces 11 jours de fête, la firme japonaise cassera les prix de nombreux jeux sur le. Par exemple, il sera possible de se procurerà 49,99€, God of War à 29,99€, Marvel's Spider-Man à 29,99€ et chaque soft de la gammesera vendu à 14,99€ l'unité. Les périphériques ne seront pas non plus épargnés, avec des rabais sur le(Starter Pack à 199,99€ et Méga Pack à 229,99€), sur lesà 39,99€ ou encore les casquesà 59,99€ età 149,99€.Nous vous recommandons de passer régulièrement sur le PlayStation Store pour découvrir tous les jeux soldés. Des promotions seront également déployées sur les abonnementset, ainsi que sur la boutique de produits dérivés PlayStation Gear . Bref, si vous avez des achats à faire, attendez encore une petite semaine.