On connait les configurations PC nécessaires pour faire tourner Rage 2

Crédits : Bethesda

Rage 2 sur PC : les configurations recommandées et minimum

Configuration recommandée OS : Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits)

: Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits) Processeur : Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1600X RAM : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : NVIDIA GTX 1070 8 Go ou AMD Vega 56 8 Go

: NVIDIA GTX 1070 8 Go ou AMD Vega 56 8 Go Espace de stockage : 50 Go

Configuration minimum OS : Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits)

: Windows 7, 8.1 ou 10 (64 bits) Processeur : Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 3 1300X RAM : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : NVIDIA GTX 780 3 Go ou AMD R9 280 3 Go

: NVIDIA GTX 780 3 Go ou AMD R9 280 3 Go Espace de stockage : 50 Go

Dans tous les cas pour les joueurs consoles, id Software et Avalanche - le binôme de studios derrière- ont annoncé il y a quelque temps avoir privilégié la fluidité à la finesse de l'image. Sur Xbox One et PS4, le jeu tournera en 1080p à 60 images par seconde.Pour profiter au maximum du jeu (qui tourne sur Apex Engine et non pas sur id Tech contrairement aux autres titres de id Software), Bethesda préconise la configuration suivante.Une configuration plutôt musclée donc, pour un jeu qui semble rester accessible aux ordinateurs les plus datés. La configuration minimum nécessaire pour lancer Rage 2 affiche en effet des composants datant de 2013.