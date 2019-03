Borderlands 3 : une annonce lors de la PAX East ne fait (presque) plus aucun doute

Crédits : 2K Games



Crédits : Gearbox Software

Rendez-vous le 28 mars pour des annonces

Ledure depuis des mois et a atteint son apogée hier.Sur cette image, figurant un panneau de sortie d'autoroute en direction de Boston, on peut lire la date du 28 mars - date à laquelle démarrera la PAX East dans ladite ville des États-Unis.Dans un style artistique proche duauquel la licence nous a habitués, on remarque également en haut à droite un petit panneau indiquant «», légèrement tronqué. Pour certains fans, il ne fait aucun doute que cela ne peut signifier qu'une chose :Et autant dire qu'après 7 ans d'attente, Gearbox a plutôt intérêt à en avoir sous la semelle.après le camoufleten 2016.