Noclip vous permet d'explorer les maps de plusieurs jeux vidéo via votre navigateur

Naviguez en toute tranquillité dans vos environnements favoris

C'est donc grâce à(rien à voir avec la série de documentaires sur l'industrie du jeu vidéo) qu'il est maintenant possible de survoler les circuits de, les environnementsou encore ceux de. Environ une trentaine de jeux ont eu droit à ce traitement, qui ravira sans doute les fans de Nintendo. Et tout le monde peut en profiter librement !Il suffit d'être équipé d'un ordinateur, d'ouvrir un navigateur internet puis de se rendre à cette adresse pour admirer le résultat. C'est un certain JasperRLZ qui a réalisé cette véritable prouesse. À l'aide du menu déroulant à gauche de l'écran, il est possible d'accéder à la liste des titres présents dans cette banque de données. Ensuite, il faut sélectionner un niveau en particulier et attendre la fin du chargement pour pouvoir l'admirer.La navigation est simple : pressez la touche Z du clavier pour avancer et changer de direction avec la souris (la molette sert à accélérer). La liberté est totale, puisque chaque recoin d'une carte peut être visionné dans ses moindres détails. Vous pouvez passer à travers les décors ou même les survoler afin de vous rendre compte de l'immensité de certains d'entre eux.Plusieurs options sont de la partie, comme la possibilité de passer du jour à la nuit. Il est également possible d'enregistrer votre « progression » et la partager ensuite en ligne. Bref, une véritable mine d'or que nous vous encourageons à découvrir !