Serious Sam 4 sortira finalement le 24 septembre

En mai dernier, le studio Croteam et son partenaire Devolver Digital nous annonçait le dé-confinement de Serious Sam 4 courant août. Une annonce reprise aujourd'hui avec humour, le duo évoque « la fureur et l'excitation » pour expliquer cette information prématurée.

En effet, le FPS déjanté ne sortira finalement que le 24 septembre prochain avec un synopsis à rendre jaloux n'importe quel scénariste hollywoodien : « L’humanité est en état de siège. Les hordes de Mental se propagent à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation déjà léthargique et fébrile. Le dernier rempart face à l’invasion ? Bien évidemment, la Force de défense terrestre avec à sa tête, Sam "Serious" Stone et son escouade de commandos ».