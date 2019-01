PS4 : le PS Plus permet désormais de sauvegarder 100 Go de données dans le Cloud

Le stockage PS Plus passe de 10 à 100 Go

Outre le fait de pouvoir jouer en ligne et télécharger chaque mois des jeux « gratuits », le PS Plus de Sony permet de stocker ses sauvegardes de jeu dans le Cloud.Le stockage en ligne était jusqu'à présent limité à 10 Go. Un volume conséquent, mais qui peut néanmoins s'avérer un peu juste pour les plus gros joueurs.C'est pourquoi. Ainsi, les abonnés PS Plus disposeront d'un espace de stockage en ligne de 100 Go. Voilà qui devrait régler définitivement le souci de certains.Rappelons que les jeux PS3 et PS Vita ne seront plus disponibles après le 8 mars dans la liste des jeux du mois PS Plus. Sony conseille évidemment de «» ! Les jeux du mois seront disponibles à compter du 5 février, et sur PS4, c'est For Honor qui est à l'honneur, ainsi que la première saison de Hitman.