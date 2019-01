Resident Evil 2 : 3 millions de copies distribuées en 3 jours (mieux que Resident Evil 7)

Déjà 3 millions de Resident Evil 2 dans la nature

On savaitfermement attendu par les joueurs du monde entier, et les premiers chiffres viennent confirmer l'excellent accueil réservé au jeu de Capcom, qui a été distribué à plus de 3. Un démarrage canon donc pour Claire et Leon,(2,5 millions).Un score tout à fait mérité au vu des nombreuses qualités de ce Resident Evil 2 version 2019 , et de quoi (on l'espère), le premier ayant déjà été proposé en version "" sur Nintendo GameCube en 2002. Rappelons que le jeu original Resident Evil 2 sur PSOne, s'est écoulé à 4,96 millions d'unités en son temps.Bref, un début d'année 2019 en fanfare pour Capcom, après le très bon démarrage de 2017 avec Resident Evil 7, sans oublier une année 2018 marquée d'emblée par le lancement de Monster Hunter World. En mars, Capcom clôturera l'année fiscale avec un autre titre phare, à savoir un certain Devil May Cry 5.