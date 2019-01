Deponia : The Complete Journey est gratuit sur le Humble Store

C'est gratuit, alors profitons-en !

Pour cela, il est nécessaire de se rendre à cette adresse et de souscrire à la newsletter. Bien entendu, cette offre n'est valable que pour une période limitée et elle prendra fin dès le 26 janvier 2019 à 19h00, heure française.est une compilation qui rassemble les trois premiers opus de la saga en point-and-click.Deponia est le nom de la planète que Rufus, le personnage principal, tente de fuir. La vie est rude sur ces terres désolées et notre héros sera aidé par une certaine Goal dans sa fuite. Au total, la trilogie possède une durée de vie d'une quarantaine d'heure ainsi que des éléments inédits comme des musiques, un making-of ou encore les commentaires des développeurs.Dès que vous obtiendrez votre clé, ne tardez pas trop à l'activer sur Steam car elle expirera au 31 janvier prochain. Si vous loupez cette belle occasion, sachez queest disponible pour seulement 4,49€ jusqu'au 4 février sur la boutique en ligne de Valve.