L'Acte 2 de Valorant est arrivé avec son lot de nouveautés

Les jeux multijoueur qui proposent des Battle Royale, à l'image de Fornite, Call of Duty Warzone ou Apex Legends, fonctionnent par saisons, au fil desquelles est renouvelé le pass de combat, qui offre aux joueurs des nouvelles possibilités d'équipement et des objectifs à remplir. Valorant, sorti il y a deux mois, propose également ce système et lance son second pass de combat avec l'Acte 2, la nouvelle saison qui a débuté ce mardi 4 août.

Aucune révolution à prévoir au niveau du gameplay, le pass de combat qui accompagne l'Acte 2 propose essentiellement de nouveaux choix cosmétiques à débloquer à mesure que le joueur gagne des niveaux dans le jeu. Ces choix cosmétiques se matérialisent par une série de skins nommée Glitchpop, et par la possibilité d'obtenir des points de Radianite, une monnaie présente dans le jeu, pour améliorer l'apparence des armes, tenues et objets.