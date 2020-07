Cyberpunk 2077 : une intégration au Game Pass n'est absolument pas prévue

Aucun plan d’intégration au Game Pass pour Cyberpunk 2077

Après que le site Venture Beat a eu vent de rumeurs sur l’intégration « rapide » de Cyberpunk 2077 au Xbox Game Pass après sa sortie, le 19 novembre prochain, le studio a donc réagi pour mettre un terme aux rumeurs.

Lapidaire, Radek Grabowski douche ainsi les espoirs de celles et ceux qui s’imaginaient déjà jouer à Cyberpunk 2077 en échange d’un abonnement à 9,99€ par mois.

Plus terre-à-terre, Bloomberg table pour sa part sur une intégration du futur RPG de CD Projekt au Game Pass à l’horizon 2022, pas avant. Une fenêtre qui semble plus réaliste, et qui permettrait au titre de jouir d’un joli rebond de popularité, presque deux ans après sa sortie.