Sorti en 1972, Pong va avoir une suite tout juste dévoilée par Atari

Nécessitant seulement deux boutons, le jeu va plonger le joueur dans la peau de la balle renégate en fuite, et celui-ci devra affronter le monde dangereux et minimaliste de qomp2. En plus du bouton originel, qui modifie la trajectoire de la balle de 45 degrés, ce nouveau bouton la fait repartir en arrière avec un dash.

Atari explique qu'il s'agit d'« une épopée rythmée par de nombreux ennemis et boss à travers 30 niveaux corsés répartis dans quatre mondes ». L'objectif sera de résoudre les puzzles proposés par l’environnement et déjouer ses pièges pour atteindre le niveau suivant.