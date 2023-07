Le code source de Far Cry a fuité : que va faire le Web ?

Il est possible d'envisager plusieurs scénarios. Premièrement, ceci pourrait faciliter la création de versions piratées ou modifiées du jeu originel. La conséquence de cette fuite pourrait nuire aux ventes et à la réputation de la franchise. Concernant la perte de bénéfices d'Ubisoft, nous sommes en droit de ne pas nous inquiéter outre mesure. Le jeu est rentabilisé depuis très longtemps, et l'entreprise est en (relative) bonne santé financière. D'autre part, des versions piratées circulaient depuis bien plus longtemps.