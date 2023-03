Twitter : une partie du code source fuite, quelles répercutions pour le réseau ?

Il est difficile de l'affirmer à ce stade, surtout sans informations officielles à ce sujet-là, mais il est bien possible qu'un employé de Twitter ait causé la fuite d'une partie du code source. L'entreprise californienne ne fait pas état de quelconque piratage, et de nombreux employés ont été remerciés ces derniers mois, ce qui pourrait avoir créé des rancœurs solides. Le New York Times affirme par ailleurs que les dirigeants de l'entreprise soupçonnent un ex-employé mécontent.