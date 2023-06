Ubisoft refond enfin son appli PC ! Voilà à quoi vous attendre

Déjà refondue par le passé, Ubisoft Connect (anciennement Uplay) va avant tout revoir sa librairie, en plus de s'appuyer sur une architecture plus moderne et performante pour faciliter les futures mises à jour. « La nouvelle application se concentre sur l'accessibilité, la facilité d'accès, et s'assure que l'utilisateur sait clairement comment trouver ce qu'il recherche », nous annonce le billet de blog à ce sujet.