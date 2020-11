Repoussé, Far Cry 6 débarquera avec le ray tracing, CAS, Variable Rate Shading et Hybrid SSR

Ce qui est certain, c'est que les équipes d'Ubisoft mettront le paquet sur la version PC de Far Cry 6. Lors de l'événement AMD Partner Showcase, l'éditeur a listé plusieurs technologies qui seront fonctionnelles dès le lancement du soft sur PC. Le tout dans le but d'assurer « une expérience 4K des plus fluides », si nous en croyons Oleksandr Polishchuk qui dirige la programmation 3D sur le jeu.