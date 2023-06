World of Warcraft Classic Hardcore : la mort, la vraie ?

Sorti fin 2004, World of Warcraft permet aux joueurs de ressusciter leurs personnages à l'infini après un décès, comme c'est le cas dans de nombreux autres jeux vidéo. Si la défaite peut être plus ou moins douloureuse, il n'y a pas de game over définitif. C'est en changeant cette mécanique que les développeurs cherchent à redonner de l'intérêt à un titre qui, depuis l'année dernière, a atteint l'âge légal pour acheter de l'alcool et du tabac.

Le principe : lorsqu'un personnage meurt, il ne peut en aucun cas être ressuscité. Finis donc les déplacements dans les cimetières pour réapparaître, et l'utilisation de certains sorts ou objets, comme la pierre d'âme du démoniste ou l'esprit ancestral du chaman. Mieux encore, les paladins ne pourront pas « bubble » sur les serveurs Hardcore, où la lâcheté n'est donc pas tolérée.

Après la mort, le personnage restera un fantôme, avec toute la liberté de mouvement que cela lui confère. Il pourra rester en contact avec ses compagnons de guilde et autres amis rencontrés au cours de l'aventure. Ainsi, loin du mode hardcore que l'on retrouve dans des jeux comme Minecraft, où la partie est purement et simplement supprimée, les joueurs peuvent garder un souvenir relatif de leur périple, et hanter le chat des courageux encore vivants. Et, pour ceux qui souhaitent poursuivre leur aventure tout de même, Blizzard offrira la possibilité de transférer gratuitement leur personnage sur des serveurs plus classiques.