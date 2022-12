Jeter Elon Musk à la poubelle ? Un acte rendu possible dans... Cyberpunk 2077

Notre personnage principal, appelé V, sera donc amené à rencontrer une pop-star, Lizzy Wizzy, qui suspecte d'infidélité son compagnon, Liam Northom, dont nous apprenons qu'il est son manager. V est ainsi chargé de le surveiller pour obtenir une preuve de sa tromperie, et lorsqu'il demande à Lizzy pourquoi elle ne le confronte pas directement, elle répond : « Vous savez, nous ne sommes jamais seuls, pas vraiment. Toujours entourés d'assistants, de chargés de relations publiques, de maquilleurs. J'arrête de lui sourire pendant une milliseconde, ce sera partout dans chaque feuille de cri de cette ville… Des millions d'yeux, braqués sur vous, constamment. »

Au fil de son enquête, V s'apercevra que Liam ne la trompe pas, mais a transféré une copie de la personnalité de la jeune femme pour poursuivre sa carrière au cas où la chanteuse subirait un accident. « Pouvez-vous la modifier pour supprimer les traits indésirables ? Depuis sa conversion, elle n'est plus elle-même », demande même Liam à un tiers.

Vous pouvez ainsi donner l'enregistrement de la conversation à Lizzy, et plus tard dans le jeu, elle vous demandera de la retrouver dans un motel. Liam est mort, et elle vous demandera de faire disparaître le corps dans une poubelle.

Et quel est le rapport avec Elon Musk, nous direz-vous ? Le personnage de Lizzy Wizzy est interprété par la chanteuse Grimes, alors en couple avec Elon Musk et dont les rumeurs d'infidélité de ce dernier ont fait les choux gras de la presse à scandale. On peut également pousser le vice en comparant les activités de Liam à la société d'Elon Musk Neuralink, qui travaille à la conception d'implants pour contrôler le cerveau humain. On ose imaginer maintenant ce qu'auraient inventé les développeurs de CD Projekt RED aujourd'hui, avec une source d'inspiration aussi prolifique qu'Elon Musk en 2022.