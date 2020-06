Game Over pour le Pixel Museum

Côté fréquentation, le résultat semblait à la hauteur avec plus de 75 000 entrées en l'espace de trois ans et l'organisation de 60 tournois divers et variés. Le Pixel Museum a toutefois été plombé par un loyer jugé trop important alors que le musée n'utilisait qu'un peu plus des deux tiers de la surface disponible (600 à 700 m² sur les 1 000 m² du local loué).