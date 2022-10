Devenir testeur de jeux vidéo ? Si vous êtes sans emploi ou en décrochage scolaire, une formation rémunérée vous y mènera

L'association est parvenue à s'entourer de partenaires solides pour constituer son consortium pédagogique. Outre Horizon Jeu Vidéo pour le pilotage et la gestion du projet, et l'EC2 Paris pour l'accompagnement et le coaching des jeunes, l'enseignement et la conception de la formation Métier seront assurés par ISART Digital, un établissement d'enseignement supérieur privé présent à Paris, à Nice et à Montréal.