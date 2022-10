Need for Speed Unbound : le retour de la licence prodigue ?

Cela fait des années que la recette Need for Speed n'a pas pleinement emballé les joueurs. Mais Need for Speed Unbound sera-t-il le sursaut attendu par EA ? C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite au studio vétéran Criterion (Need for Speed: Hot Pursuit Remastered), d'autant que son nouveau titre arrive tout bientôt.