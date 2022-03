Riot devient actionnaire de Fortiche Production, le studio à l'origine de la série Arcane

Il faut dire que Fortiche Production n'a pas attendu la série de Netflix pour faire les beaux jours de League of Legends et Riot Games. Cela fait en effet déjà plusieurs années que le studio français produit des vidéos et clips remarqués de grande qualité pour le MOBA. Ce n'était donc finalement qu'une question de temps avant que Riot Games n'investisse plus concrètement dans son poulain.