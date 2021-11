En attendant dimanche, voici le trailer final d'Arcane, la série Netflix inspirée de LoL

Après une première bande-annonce et plusieurs visuels diffusés sur ses réseaux sociaux, Netflix publie un ultime trailer d’Arcane qui met l’accent sur le duo féminin Jinx et Vi, les deux sœurs de League of Legends au passé et à la relation complexes. La série d’animation se focalise également sur les cités jumelles que tout oppose, Piltover et Zaun. La première, la partie supérieure, est très aisée, alors que Zaun se compose de souterrains insalubres où la population est pauvre et affamée.