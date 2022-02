It Takes Two : le jeu multirécompensé va être adapté en film ou en série

À l'heure où il devient presque impossible de lister toutes les adaptations de jeux vidéo en séries ou en films à venir, en voici une nouvelle aujourd'hui. Josef Fares, fondateur et directeur créatif du studio Hazelight, a annoncé que le dernier titre du studio de développement, It Takes Two, allait être adapté en film ou en série.

En partenariat avec dj2 Entertainment (déjà au travail sur des adaptations de Life is Strange, Sleeping Dogs, Disco Elysium et bien d'autres…), le projet doit donc encore définir son ou ses formats, mais aussi trouver un studio et un diffuseur.

Pour ceux qui n'auraient encore jamais joué à ce jeu en coopération pour deux joueurs, il est question d'y incarner Cody et May, un couple sur le point de divorcer. Mais, alors que leur petite fille les transforme malgré elle en poupées vivantes, il vont vivre des aventures inventives et colorées qui pourraient bien leur permettre de se redécouvrir.