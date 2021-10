Ces passionnés recréent la Terre entière sur Minecraft, et vous pouvez les aider

Tetris et moi, on a 37 ans. Des mélodies entêtantes sur Game Boy aux plaisirs synesthésiques en réalité virtuelle, des copycats multijoueur libres de droit au début des années 2000 aux sessions frénétiques dans le métro sur DS, le jeu m’accompagne presque quotidiennement depuis le début des années 90. Universel, implacable, fascinant voire obsédant, Tetris a contribué à ouvrir le jeu vidéo au plus grand nombre, au point de devenir l'une des les licences les plus importantes de l'industrie. Son histoire, indissociable de son créateur, est riche et complexe. Retour sur la vie tortueuse d’un véritable phénomène mondial.