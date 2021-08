Jeux vidéo publicitaires : un coup d'oeil dans le rétro [Hors-Série]

En 2000, Deus Ex vient de sortir, Half Life et Metal Gear Solid ont deux ans, Quake en a quatre et Doom souffle ses sept bougies. C’est pourtant à cette date que Taco Bell décide d’offrir, avec ses menus enfants, un jeu de tir à la première personne tournant sur MS-DOS. Le système d’exploitation de Microsoft n’a plus vraiment le vent en poupe depuis l’arrivée de Windows, et les doom-like non plus depuis que les souris et la 3D permettent désormais de viser à 360°.

On jette de la sauce sur les ennemis, on récupère de la bouffe Taco Bell pour regagner de la vie, les décors et les ennemis sont génériques au possible : on touche le fond en matière de réalisation, de gameplay et d’ambiance, mais la souffrance est heureusement de courte durée. Ce petit bijou se boucle en moins de 20 minutes si on traîne des pieds, et le speedrun prend à peine plus de 2’30”. À télécharger gratuitement ici , pour la science. Visiblement, Chex Quest (d’une marque de céréale inconnue chez nous) est un peu mieux dans le genre.