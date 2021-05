Benoît Sokal, le créateur de Syberia, nous a quitté à l'âge de 66 ans

C’est le lot des artistes qui nous quittent bien trop tôt. Benoît Sokal ne chômait pas.

Avec Microids, l’auteur travaillait sur Syberia : The World Before, un nouvel opus s’inscrivant à la suite de Syberia 3 (2017) et dont l’avenir paraît désormais incertain. Le prologue du jeu est disponible gratuitement sur Steam , nous rappelle Gamekult.

La disparition de Benoît Sokal bouleverse également la série de bande dessinée Aquarica, conçue en collaboration avec François Schuiten. Son ami a annoncé qu’il achèvera, seul, les dernières pages du deuxième volume, dont la sortie est prévue l’année prochaine.