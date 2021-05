Des ex-développeurs de Blizzard s'allient à Dreamhaven pour développer un STR sur l'Unreal Engine 5

Le phénomène Among Us revient sous les projecteurs cette semaine. Comme tous les jeudis, Epic met en lumière un nouveau jeu qui sera disponible gratuitement pendant une semaine sur son magasin en ligne. Et vous l'aurez compris, c'est le jeu-sensation de Innersloth qui est à l'honneur en cette fin de mois de mai. Among Us remplace donc tout naturellement NBA 2K21 qui était offert sur EGS du 20 au 27 mai. Il est téléchargeable gratuitement jusqu'au 3 mai.