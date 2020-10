Chris Metzen (ex-Blizzard) sort de sa retraite pour faire du jeu de société avec Warchief Gaming

C'est via une vidéo et un communiqué sur le site officiel de Warchief Gaming que Chris Metzen a signalé son retour. L'homme, sans qui Blizzard n'aurait pas fait grand-chose ces dernières années, quittait pour mémoire la société en 2016 après plus de 20 ans de service pour prendre sa retraite. Mais celle-ci aura été de courte durée, car aujourd'hui il veut faire du jeu de société avec Mike Gilmartin, autre homme fort passé par Blizzard.

Fondé en 2018, Warchief Gaming n'était jusque-là qu'un club de jeu en Californie du Sud, permettant à des joueurs de se retrouver autour de la passion du jeu de société, de rôles ou de figurines. Désormais, la société va également se donner comme mission de créer des jeux de société et de « raconter des histoires à travers tous les types de médias ».

Pour les plus intéressés, dans la vidéo ci-dessus les deux hommes reviennent sur ce changement de cap, les raisons et motivations qui les ont mis sur cette route.