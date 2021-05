Des vétérans d’Epic et de Blizzard fondent Lightforge Games pour "révolutionner" le RPG

Composé de Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane et Marc Hutcheson, Lightforge Games réunit du beau monde qui a notamment travaillé sur The Elder Scrolls Online, Overwatch, Star Wars: The Old Republic et World of Warcraft . Une liste de personnalités du jeu vidéo qui cumule des expériences et postes à responsabilités allant du domaine de l’interface utilisateur à celui du marketing, en passant par la direction artistique.

Le studio continue d’ailleurs de s’étoffer avec l’arrivée de Bridget Collins, de Jarred Everson et des ingénieurs Dónal Mac Carthy et Josh Gross. De nouvelles recrues en provenance, elles aussi, de Blizzard et Epic Games. Actuellement, la campagne de recrutement se poursuit, puisque le studio est, entre autres, à la recherche d’un chef d’équipe en animation et d’un community manager.