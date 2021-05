World of Warcraft : Blizzard date Burning Crusade Classic et détaille les changements pour les royaumes

Comme plus ou moins prévu, Burning Crusade Classic arrivera cet été. Et plus exactement le 2 juin prochain, à minuit chez nous. Avant cette date, le 18 mai, la mise à jour 2.0 sera déployée afin de faire basculer tous les serveurs World of Warcraft Classic vers Burning Crusade Classic. Cette étape sera spécialement importante pour les joueurs.

En effet, pour chacun de leurs personnages, ils devront choisir d'avancer vers Burning Crusade Classic ou de rester sur World of Warcraft Classic. S'ils font ce dernier choix, ils devront alors basculer sur de nouveaux serveurs Classic Era et installer une version séparée du jeu depuis le lanceur Battle.net . Si les joueurs souhaitent pouvoir utiliser un personnage sur les deux versions du jeu, il faudra passer par un nouveau service de « clonage », facturé 35 euros par personnage.