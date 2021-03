Cloudpunk annonce un premier DLC ambitieux, City of Ghosts, pour "bientôt" sur PC

Sorti il y a presque un an, le jeu indépendant Cloudpunk s'est depuis amélioré et enrichi à coups de mises à jour gratuites. Mais le moment est venu pour le développeur Ion Lands d'embrasser la route des DLC payants pour continuer à faire vivre son titre mêlant narration, conduite et ambiance cyberpunk dans une ville aérienne.

Dans City of Ghosts, dont la date de sortie PC sur Steam n'est pas encore connue, il sera proposé au joueur de poursuivre l'histoire du jeu de base à travers les yeux de différents personnages, nouveaux et anciens. Nouvelles zones et intrigues, de la personnalisation et des courses pour le HOVA et différentes fins seront ainsi de la partie, dans une aventure intégralement doublée.

La page Steam de Cloudpunk: City of Ghosts est déjà en ligne, tandis que le jeu est actuellement à -40 %.