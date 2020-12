Red Bull PlayHard : pourrez-vous identifier les 66 références vidéoludiques qui se cachent dans cette image ?

Des jeux les plus récents (Gears of War, Halo, God of War…) aux jeux cultes des premières années du gaming (OutRun, Punch Out, Mega Man…), en passant bien sûr par les grosses franchises (Metroid, Crash Bandicoot…), Red Bull PlayHard met les connaissances des gamers à rude épreuve. Attention toutefois, trois erreurs, et c'est le game over immédiat. Le tout est à découvrir directement à cette adresse.

Et vous, vous avez réussi à identifier toutes les références ?