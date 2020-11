Cuphead : le DLC « Delicious Last Course » à nouveau repoussé en 2021 en raison de la pandémie

Suite et fin des aventures de Cuphead et Mugman, The Delicious Last Course se veut être d'une aussi grande qualité, si ce n'est plus grande encore, que le jeu original.

En ce sens, MDHR estime qu'il lui faut plus de temps pour atteindre les standards de qualité en termes d'animation, de musique et de gameplay

auxquels le studio a habitué ses fans.

Or, la pandémie de COVID-19 a semble-t-il mis bien des bâtons dans les roues du projet, à tel point que la décision a été prise de repousser la sortie du DLC à 2021.

Patience est donc encore de mise pour celles et ceux qui attendent un délicieux dernier plat en compagnie de Cuphead et Mugman avec MDHR aux fourneaux.