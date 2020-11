Le téléchargement de Plague Inc: The Cure gratuit... jusqu'à ce que la COVID-19 soit sous contrôle

Environ 8 mois après son annonce par Ndemic Creations, Plague Inc: The Cure est enfin là. En tout cas sur iOS et Android, puisque ce contenu additionnel pour Plague Inc n'arrivera que « prochainement » sur PC et consoles.

Ce DLC, développé en partenariat avec des experts de la santé et annoncé comme étant le plus gros contenu additionnel à ce jour pour le titre de 2012, possède deux particularités.

La première, c'est qu'il peut être téléchargé gratuitement par les joueurs qui possèdent déjà le jeu de base, et ce, jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

La seconde, c'est qu'il propose au joueur de faire l'exact opposé de d'habitude. Ainsi, il n'y est pas question d'exterminer la population mondiale le plus efficacement possible à l'aide d'une maladie, mais bien à l'inverse de chasser un virus, de contrôler l'épidémie, de supporter l'économie et de développer un vaccin.