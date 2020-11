Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : un joueur a transformé Poudlard en skatepark géant

On retrouve dans ce skatepark l'architecture emblématique du célèbre château de Poudlard, dont le Alnwick Castle en Angleterre a servi de modèle pour les films.

Il est possible de parcourir entièrement en skateboard quelques cours extérieures et tours du château, ainsi que la Grande Salle et les fameux escaliers de l'école des sorciers.



Pour plus d'immersion, Skramblez s'est même amusé à créer des skaters ressemblant aux personnages de la franchise comme Harry Potter lui-même ou la très grande famille Weasley.

Malheureusement, ce skatepark personnalisé a été créé sur la version PC, et de telles créations sont exclusives à chaque plateforme sur laquelle le jeu est disponible. Les joueurs consoles devront donc reproduire eux-mêmes ce gigantesque et magique terrain de jeu pour skateboarders de l'extrême.