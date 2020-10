Fall Guys : un fan réalise un crossover improbable avec Dark Souls

Nous y retrouvons donc en lieu et place des joyeux Fall Guys les célèbres et particulièrement dérangeants champignons de Dark Souls, s'attifant de casques et autres couvre-chefs que l'on peut retrouver dans l'Action-RPG redoutable de From Software.

Et Sanadsk ne s'est pas arrêté à une refonte cosmétique : il a également créé de toutes pièces plusieurs niveaux tirant leur inspiration de certaines zones que les fans de Dark Souls reconnaîtront sans mal. Pêle-mêle, citons un village sombre comportant des énormes moulins qui donneront du fil à retordre aux « Souls Guys », ou encore une grotte truffée de lave en fusion et de tornades de feu.

Ce projet improbable semble de plus n'en être qu'à ses débuts, Sanadsk prévoyant de concevoir d'autres niveaux pour les proposer à celles et ceux qui préfèrent une ambiance plus sombre et torturée.