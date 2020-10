Genshin Impact : 100 millions de dollars en 2 semaines pour l'A-RPG chinois

Dans son gameplay, Genshin Impact rappelle en partie un certain The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Notre personnage est capable d'escalader n'importe quelle surface pour explorer le continent de Teyvat. L'histoire pousse notre avatar à se balader dans ce monde coloré à la recherche de son jumeau. Avec son esthétique rappelant celle des animes japonais, le jeu nous permet de contrôler une escouade de quatre personnages qui prennent part à des affrontements.