Critique Parallèles : Disney+ a t-il trouvé son Stranger Things à la française ?

La série a également l'intelligence de miser sur un concept très en vogue chez les super-héros Marvel, à savoir le Multivers, expliqué avec moult schémas et explications. Si nous étions mauvaise langue, nous dirions que Disney cherche à démocratiser l'évolution du Marvel Cinematic Universe auprès des plus jeunes (Thanos est d'ailleurs explicitement cité par l'un des personnages) ; mais il est toutefois plus probable que les créateurs de Parallèles aient été naturellement influencés par les aventures des Avengers pour donner un peu de souffle à leur récit de voyage dans le temps.

Le rythme de la série est également bienvenu : les trois premiers épisodes changent régulièrement de point de vue et d'époque pour dynamiser l'intrigue, avant de malheureusement se recentrer dans la deuxième moitié de la saison. Parallèles manque tout simplement d'enjeux importants et si la situation initiale est amusante, on ne ressent jamais le danger que courent nos personnages et l'urgence à les ramener à leurs dimensions d'origine. Notre intérêt tient donc grâce au rythme qui ne faiblit jamais et à une durée d'épisode d'à peine plus d'une demi-heure, qui évite la moindre longueur.

La mise en scène tente quant à elle de pirater de l'intérieur un récit linéaire avec une photographie particulièrement travaillée. L'image est désaturée et monochrome, et les intérieurs sont baignés d'une lumière crue et surexposée qui donnent une ambiance étrangement pesante aux différents décors. La réalisation se permet même quelques mouvements de caméra bien pensés pour passer d'une timeline à l'autre en quelques secondes et les trop rares éléments fantastiques dispensés au fil des épisodes donnent lieu à des scènes aux effets visuels simples mais aboutis.