Shining Girls : la traque à travers le temps débute bientôt sur Apple TV+

Shining Girls est l'adaptation du roman éponyme de Lauren Baukes sorti en 2013. La série suivra les pas de Kirby Mazrachi, interprétée par Elisabeth Moss, une aspirante journaliste qui va enquêter sur un meurtre ressemblant étrangement à sa propre agression, survenue quelques années auparavant.

Au fil de ses recherches, la jeune femme va en apprendre plus sur son passé et sur l'identité du serial killer, incarné par Jamie Bell (Billy Elliot, Tintin et le secret de la Licorne), qui aurait le pouvoir de voyager dans le temps et d'altérer la réalité de ses victimes.

Le programme bénéficie également de la présence de Leonardo DiCaprio, qui officie à la production du programme.

Shining Girls sera lancée le 29 avril sur Apple TV+ avec trois premiers épisodes, puis un épisode par semaine jusqu'à la fin de la saison.