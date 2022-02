Hachette Livre rachète les éditions Bragelonne, pilier de la littérature fantasy et de science-fiction

Hachette annonce ce 1er février mettre la main sur Bragelonne, pilier de l'édition d'œuvres de l'imaginaire en France (fantasy, science-fiction et fantastique). En 2019, le premier groupe d’édition du pays était déjà entré à son capital à hauteur de 43 %, il en devient désormais l’actionnaire majoritaire. Bragelonne et son catalogue de 4 000 titres rejoindront la branche Illustré d’Hachette, mais la maison « poursuivra son développement dans l'autonomie et le respect de l'identité propre à la culture d'Hachette Livre, tout en bénéficiant de la puissance de diffusion et de distribution du groupe ainsi que de sa position internationale », précise l’éditeur dans son communiqué.