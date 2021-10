La Guerre des Mondes : une chronique familiale en pleine invasion alien

Ray Ferrier, individu tout ce qu'il y a de plus banal, est docker à New-York et vit dans le New Jersey. Il est le père de deux enfants, Rachel et Robbie avec qui il entretient des relations très compliquées, et pour cause, Ray ne s'est jamais réellement impliqué dans l'éducation de ses enfants, préférant vivre sa petite vie sans contraintes.

Nous prenons le fil de l'histoire alors que Rachel et Robbie doivent passer malgré eux le week-end chez leur père, or, vous vous en doutez, cette visite va être troublée par des événements étranges. C'est d'abord la météo qui s'affole et de mystérieux nuages électromagnétiques couvrent rapidement le ciel de la ville.

Des éclairs commencent alors à frapper le centre-ville en touchant les mêmes points à plusieurs reprises, un phénomène pourtant impossible sur notre planète, et alors que Ray décide de voir de plus près ce qu'il se passe, un vaisseau extra-terrestre sort du sol. L'invasion vient de débuter.