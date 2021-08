Games Workshop détaille Warhammer+, son service d'abonnement à destination des fans

Le principal intérêt réside dans l'accès à une application Warhammer TV (iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku et un site web pour le lancement). Celle-ci diffusera des vidéos sur la peinture, le lore, des tournois ou encore les fameuses séries d'animation (jusqu'ici produites par des fans et proposées gratuitement…). À condition cependant d'habiter au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Allemagne ou en Italie. La France et d'autres pays ne seront concernés que plus tard par cette application.



Toujours côté applications, l'app Warhammer 40,000 quant à elle offrira ses fonctionnalités Premium aux abonnés Warhammer+. Même chose pour la future app Warhammer Age of Sigmar.